رسالة من رهبان دير كييف بيتشيرسكايا لافرا لزيلينسكي: صلينا من أجلك فلا تهين معبدنا!

قام راعي دير كييف بيتشيرسكايا لافرا مع أخوته في المعبد بتسجيل رسالة فيديو إلى السلطات الأوكرانية.

وحثت الرسالة سلطات كييف، على ترك الرهبان في الدير المذكور وشأنهم، وعدم التدخل في الشؤون الكنسية.

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وروى أحد الرهبان كيف تضرع للرب من أجل فوز زيلينسكي في الانتخابات الرئاسية، وكان رد زيلينسكي على ذلك الوعد "بالتعميد" إذا تم انتخابه.

وقال الراهب: "صلى جميع إخوة الدير، وجميع أبناء الرعية من أجل أن يصبح زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا. والآن أود الطلب منه- بما أننا صلينا من أجله، فعليه أن لا يهين معبدنا بل على العكس ليدافع عنه".

في وقت سابق، ذكر المطران بافل، الوكيل في كييف بيشيرسكيا لافرا، أنه اعتبارا من 1 يناير 2023، سيتم منع رجال الدين من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية من الدخول إلى كنيسة "قاعة الطعام" وكاتدرائية الصعود، لأن إدارة المحمية الثقافية رفضت تجديد عقود الاستخدام مع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي تخشى الآن، من أن سلطات كييف ستنقل كلا المعبدين إلى تحت إشراف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة.

في يوم أمس الثلاثاء، أعلن وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، أنه بمقدور الرهبان البقاء في كنيسة أرثوذكسية في دير كييف بيتشيرسكايا لافرا، إذا انتقلوا إلى صفوف الكنيسة الأرثوذكسية المنشقة.

المصدر: RT