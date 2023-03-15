لافروف يبحث مع نظيره السوري عددا من القضايا الثنائية

اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السوري، فيصل المقداد، وبحثا أسس التعاون الثنائي بين سوريا وروسيا، وعددا من القضايا التي تهم البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيانها، أن لافروف والمقداد بحثا خلال اجتماعهما عددا من القضايا الإقليمية والدولية، التي لقيت اهتماما خاصا من قبل الطرفين، وأهمها: التغيرات التي تطرأ في منطقة الشرق الأوسط، واستعادة سوريا لحقوقها في جامعة الدول العربية، وغيرها من المواضيع.

وأكد لافروف، دعم روسيا للتغيرات الإيجابية التي تطرأ على العالم العربي، قائلا:" سنواصل دعم هذا الاتجاه الإيجابي والمشاعر الإيجابية في العالم العربي، خلال الاجتماع الوزاري المقبل بين جامعة الدول العربية وروسيا، والذي نخطط لتنظيمه في الأشهر المقبلة".

وأضاف لافروف، أن روسيا بدعم من أصدقائها السوريين وغيرهم من الدول العربية، تعمل منذ سنوات عديدة على تعزيز مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج، والمناطق المتاخمة لها.

وأشار لافروف، إلى أن هنالك العديد من الصراعات في المنطقة، والتي طال مداها عددا من الدول في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا.

وألمح نص الخطاب الافتتاحي للافروف، والذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، إلى وجود عدد من التساؤلات لدى موسكو ودمشق، بشأن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات السابقة.

المصدر: نوفوستي