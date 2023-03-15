الكرملين: العلاقات السورية - التركية ستكون على جدول أعمال بوتين والأسد

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد سيتطرقان خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء في موسكو إلى العلاقات السورية - التركية.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي قبيل الاجتماع الذي من المقرر أن يعقده الرئيسان ظهر اليوم، موقف روسيا الذي يعتبر سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها أولوية.

ووصل الرئيس السوري إلى العاصمة موسكو أمس الثلاثاء، وكان في استقباله في مطار فنوكوفو، المبعوث الرئاسي الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير السوري في موسكو بشار الجعفري، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف.

هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اليوم الأربعاء اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في سوريا.

المصدر: نوفوستي