شرطة النمسا تحذر من هجوم يستهدف كنائس فيينا

حذرت الشرطة النمساوية من احتمال وقوع "هجوم بدوافع إسلامية" على الكنائس في فيينا، مشيرة إلى معلومات لم تكشف عنها تلقتها أجهزة الاستخبارات في البلاد.

ونشرت الشرطة في فيينا تدوينة على "تويتر" بأنها شددت الأمن أمام مبان معينة، من ضمنها الكنائس، وزادت من تواجد أفرادها في العاصمة النمساوية"، مضيفة: "هناك تهديد غير محدد بالاعتداء على الكنائس".

وقالت: "إذا كان هناك خطر ملموس على السكان في موقع محدد، فإن شرطة فيينا ستحذر على الفور من خلال كافة القنوات المتاحة".

المصدر: AP