لماذا انتقدت زاخاروفا دبلوماسيا بريطانيا تحدث بالروسية في مجلس الأمن الدولي؟

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصرف البريطاني فيرغوس إيكرسل الذي تحدث باللغة الروسية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي لكي يثبت أن بلاده لا تروج للروسوفوبيا.

ويشار إلى أن المنسق السياسي للبعثة البريطانية الدائمة بالأمم المتحدة فيرغوس إيكرسلي، قال في الاجتماع متحدثا باللغة الروسية، إن البريطانيين لا يروجون للروسوفوبيا، وإنهم قاتلوا جنبا إلى جنب مع الروس في حربين عالميتين"ولديهما "علاقات تاريخية" مع بعضهما البعض.

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وأضافت زاخاروفا: "من الصعب الاستماع لكل ذلك. يبدو أنهم يعتقدون أن لدى كل الآخرين نفس المستوى المتدني من التعليم البريطاني الذي تلقوه".

وتابعت زاخاروفا القول: "هل يجب أن أقوم بالتذكير كيف انتهكت مدمرة بريطانية في صيف عام 2021 حدودنا في البحر الأسود؟ هل أحتاج إلى التذكير بتصريحات وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين اللذين تحدثا عن ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بنا؟. هل أنا بحاجة للحديث عن العقوبات التي بريطانيا ليس فقط فرضتها ضد روسيا بل كانت من المصممين لها ومن الداعين النشطين لتطبيقها؟".

وشددت زاخاروفا على أن هذه "اللعبة الغبية"، لن تأتي بثمارها في الوقت الحاضر ولن تحقق الأثر المنشود لمبادريها، لأن الجانب الروسي يدرك جيدا أسبابها وأهدافها.

واختتمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها: "نعلم أن كل ذلك دجل قامت بصياغته بشكل منمق مجموعة من الناس الذين، وللأسف، يفتقدون للتعليم الجيد ويعتقدون أننا نسينا كل هذا".

المصدر: نوفوستي