البنتاغون: العثور على أحد أفراد الخدمة ميتا في موقف سيارات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنه تم العثور على أحد أفراد الخدمة ميتا في موقف سيارات مبنى البنتاغون.

وقال السكرتير الصحفي الجنرال بات رايدر في بيان إنه في حوالي الساعة 3:30 مساء، تلقى مركز عمليات البنتاغون مكالمة تطالب بتفقد حال عضو في الخدمة العسكرية. عندما ذهب ضباط شرطة البنتاغون إلى الموقف الشمالي للمبنى، اكتشفوا أن عضو الخدمة متوفيا في سيارته".

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية عن الحادث، فيما أكد رايدر أن التحقيق جار.

المصدر: The Hill