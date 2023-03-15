"بوليتيكو": إنجاز العمل بصفقة أوروبية لتوريد قذائف بملياري يورو لأوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة بقيمة 2 مليار يورو لإعادة تعبئة مستودعات الذخيرة في أوكرانيا وفي بعض الدول الأخرى.

ووفقا لمعطيات الصحيفة، سيتم تخصيص مليار يورو لتعويض إنفاق الدول المستعدة لإرسال الذخيرة إلى كييف من مخزونها الخاص، وسيتم تخصيص مليار آخر لتمويل شراء مشترك للقذائف الجديدة. من المتوقع أنه من خلال الجهود المشتركة، ستكون دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إبرام عقود أكبر وشراء الذخيرة بسعر أقل لكل حالة.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن خطة الشراء المشترك للقذائف، ستشمل ليس فقط دول الاتحاد بل والنرويج كذلك. ومن المقرر أن يتم تمويل الصفقة من خلال صندوق السلام الأوروبي، وستقوم وكالة الدفاع الأوروبية بالإشراف على عملية المشتريات المشتركة وتنسيقها.

ونوهت الصحيفة، بأن أوروبا زودت أوكرانيا حتى الآن، بحوالي 350 ألف قذيفة عيار 155 مم. وتقدر قيمة كل قذيفة جديدة بـ 4000 يورو، وفي المجموع، أنفق الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو على التعويض الجزئي للدول عن قيمة الذخيرة.

ويعتزم القادة الأوروبيون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه القضية في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في 20 مارس والموافقة بشكل نهائي على الصفقة في القمة المقبلة في بروكسل، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 مارس.

المصدر: تاس