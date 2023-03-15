ممثل الاتحاد الأوروبي: بلغراد وبريشتينا وافقتا على خطة التسوية حول كوسوفو

صرح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا ميروسلاف لايتشاك بأن صربيا وكوسوفو وافقتا على الاقتراح الأوروبي بشأن التسوية بين الطرفين.

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وقال لايتشاك لإذاعة وتلفزيون صربيا: "أجرينا لقاء في بروكسل في 27 فبراير الماضي تم خلاله التوصل إلى اتفاق على أنه لم تعد هناك حاجة لبحث نص اقتراحنا الذي تم نشره في موقع الاتحاد الأوروبي. لكن من أجل تنفيذ هذا النص يجب أن نتفق على القواعد وتسلسل الخطوات ومن يجب أن يفعل ماذا ومتى. ومستوى الثقة بين الجانبين منخفض. ويطلب كلا الجانبين تقديم ضمانات، هذا ما بحثناه مع فوتشيتش".

وأضاف: "هدفنا هو الاتفاق على التنفيذ الكامل للاقتراح".

وأشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصر أيضا على تشكيل سلطات كوسوفو لمجتمع الجاليات الصربية التي تتمتع بحقوق الحكم الذاتي في الإقليم وفقا لاتفاقية بروكسل لعام 2013.

وقام لايتشاك يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين بزيارة إلى بلغراد حيث التقى بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وممثلي الأحزاب البرلمانية بما فيها المعارضة. ودار الحديث فيها عن المفاوضات التي ستجري في 18 مارس الجاري في مقدونيا الشمالية بين فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بمشاركة مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ولايتشاك.

ونشر بوريل، سابقا، النص الكامل للاقتراح الأوروبي الذي دعمته الولايات المتحدة وهو يضم البنود حول الاعتراف المتبادل بالوثائق ورموز الدولة ورفض بلغراد منع بريشتينا من الانضمام إلى المنظمات الدولية.

وأكد رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، سابقا، استعداده للموافقة على برنامج تنفيذ خطة التسوية الأوروبية الأمريكية في لقائه مع فوتشيتش في 18 مارس الجاري في مقدونيا الشمالية. من جانبه أعلن فوتشيتش في 11 مارس الجاري أنه لن يستسلم ولن يدعم عضوية كوسوفو في الأمم المتحدة، كما لن يعترف باستقلالها.

المصدر: نوفوستي