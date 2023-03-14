السفير الروسي: لا نبحث عن صدام مع واشنطن

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في تعليقه على تحطم المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، أن روسيا لا تبحث عن صدام مع الولايات المتحدة.

وقال أنطونوف للصحفيين عقب استدعاء الخارجية الأمريكية له: "لا نريد أي مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا. نحن نؤيد بناء علاقات تحقق مصالح الشعبين الروسي والأمريكي".

وأضاف: "نحن نعتبر هذا الحادث خطوة استفزازية، والاجتماع كان بناء، ولم تتم إثارة مسألة عواقب محتملة للحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأشارت الوزارة إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت الوزارة على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما MQ-9، ولم تطلقا النار عليها لإسقاطها.

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المصدر: نوفوستي