الكرملين: بوتين سيلتقي الأسد غدا لبحث آفاق التسوية الشاملة في سوريا والتعاون بين البلدين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات يوم غد الأربعاء في موسكو، ستركز على الوضع في سوريا، وسبل تطوير التعاون بين البلدين.

وقال الكرملين: "سيعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد مباحثات في الكرملين الأربعاء 15 مارس".

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وتابع: "سيبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الروسي السوري في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، وآفاق التسوية الشاملة في سوريا".

ووصل الأسد على رأس وفد وزاري كبير إلى موسكو مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا.

المصدر: تاس