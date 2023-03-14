السلطات التركية: هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط

أعلنت السلطات التركية مساء يوم الثلاثاء تسجيل هزة أرضية بقوة 5.4 على مقياس ريختر في البحر المتوسط.

وأفادت السلطات بأن الهزة كانت بعمق 4.22 كيلومتر عن سطح الأرض، يعني قريبة جدا من سطح الأرض.

وفي وقت سابق، تم تسجيل هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيانها إن الهزة وقعت عند الساعة 17:49 (ت .غ. +3) وعلى عمق 5.34 كم، وكان مركزها في قضاء تشغليانجريت.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال عنيف تراوحت قوته بين 7.7 و7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا هائلا.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية