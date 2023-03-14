تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب قهرمان مرعش

سجلت هزة أرضية بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء في ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيانها إن الهزة وقعت عند الساعة 17:49 (ت .غ. +3) وعلى عمق 5.34 كم، وكان مركزها في قضاء تشغليانجريت.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال عنيف تراوحت قوته بين 7.7 و7.6 درجة، تبعته آلاف الهزات الارتدادية، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلف دمارا هائلا.

المصدر: الأناضول