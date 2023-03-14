صفارات الإنذار تدوّي في عدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا ودنيبروبتروفسك وسطها وبولتافا شمال شرقها محذرة من ضربات جوية روسية.

وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.

وتشير الخارطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في هذه المناطق في آن واحد في تمام الساعة 16.28 بتوقيت موسكو.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي