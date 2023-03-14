السفير الروسي لدى أوتاوا يرد على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية بشأن تغيير النظام في روسيا

وصف سفير روسيا لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، تصريحات وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي عن هدف الغرب البعيد من التدخل في أوكرانيا وتغيير النظام في روسيا بأنها "زلة لسان فرويدية".

وقال في بيان "ما لا تريد هي أو صانعو القرار الآخرون في أوتاوا الاعتراف به هو أن السياسة الروسية الحالية تدعمها الغالبية العظمى من الأمة".

وأضاف أن تعليقات جولي لن تؤدي إلا إلى تعزيز تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين، بأن دعم الناتو لأوكرانيا يتعلق بعزل روسيا والإطاحة بحكومتها في نهاية المطاف.

وذكر السفير: "بالمناسبة، ما هو رد الفعل الذي نتوقعه على سبيل المثال، إذا قال شخص ما في موسكو على سبيل المثال، إن هدف روسيا هو "تغيير النظام في أوتاوا".

جاء ذلك ردا على تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي جاء فيها أن الهدف طويل المدى للتدخل الغربي في أوكرانيا ليس مجرد رؤية موسكو مهزومة ولكن لتغيير النظام في روسيا.

وأدلت جولي بهذه التصريحات بينما أعلنت حكومتها فرض عقوبات جديدة على استيراد الألمنيوم والفولاذ الروسيين.

وقالت الوزيرة: "نحن قادرون على رؤية مدى عزلنا روسيا في الوقت الحالي لأننا بحاجة إلى القيام بذلك اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، وما هي التأثيرات أيضا على المجتمع، ومدى ما نشهده من تغيير محتمل بالنظام في روسيا".

وتابعت قائلة: "الهدف هو بالتأكيد إضعاف قدرة روسيا على شن هجمات صعبة للغاية ضد أوكرانيا، وأيضا محاسبة موسكو وداعميها".

💬Ambassador Stepanov's comment:



Quite perplexed to hear from Canadian Foreign Minister @melaniejoly that her goal is “regime change” in 🇷🇺Russia. Is it how she instructs 🇨🇦Embassy in Moscow?



#TrudeauJolyCynicalDuplicitypic.twitter.com/JpWGpgOdHv — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) March 13, 2023

المصدر: RT + وكالات