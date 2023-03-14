هل حان الوقت لبيع الدولارات بسرعة كبيرة؟.. نصيحة من ملياردير روسي شهير

قال رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، إن الوقت قد حان لبيع الدولارات بسرعة كبيرة وشراء القليل من العملة الأوروبية والكثير من اليوان الصيني والذهب.

يوم أمس، أوصى الخبير المالي روبرت كيوساكي مؤلف كتاب "Rich Dad Poor Dad" ، الذي توقع انهيار بنك Lehman Brothers في عام 2008 ، بشراء المزيد من الذهب والفضة والبيتكوين. وتوقع في تغريدة على حسابه على Twitter، "هبوطا قاسيا" للاقتصاد الأمريكي.

ونشر ديريباسكا رابطا لمقابلة كيوساكي مع قناة "فوكس بيزنس"، وأضاف: "حتى لو كان الخبير على حق بنسبة 10٪ ، فيبدو أن الوقت قد حان لبيع الدولارات بسرعة كبيرة جدا وشراء بعض اليورو والكثير من اليوان والذهب".

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في 10 مارس، أغلقت الرقابة المالية في ولاية كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون"، أحد أكبر عشرين مصرفا تجاريا في الولايات المتحدة. وكان ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ أزمة عام 2008 المالية.

وارتبط انهيار المصرف المذكور، بزيادة في معدل الفائدة من جانب البنك المركزي الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للعديد من المؤسسات المالية. وتم نقل جميع الودائع المؤمن عليها من البنك المذكور إلى هيكل منفصل - بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا.

المصدر: نوفوستي