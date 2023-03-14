شولتس يبحث عن مؤشر "السعادة الوطنية" في حضرة ملك بوتان

خلال زيارة لوتاي تشيرينغ، رئيس وزراء مملكة بوتان، إلى ألمانيا أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن إعجابه برصد المملكة الواقعة في جبال الهملايا لمؤشر "السعادة الوطنية الإجمالية".

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جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة "شبيغل" عن شولتس، الذي قالت إنه شديد الحماس لصالح قياس ازدهار ألمانيا ليس فقط من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وإنما بعوامل أخرى للرفاهية إضافة للقوة الاقتصادية. حيث قال شولتس في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البوتاني: "إن بوتان تلعب دورا رائدا في قياس الرخاء، وفكرة إدراج سعادة مواطنيها هي فكرة رائعة".

وجاءت فكرة "السعادة الوطنية الإجمالية" من الملك آنذاك جيغمي سينجي وانغتشوك أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وتقوم على مؤشرات مثل الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتعزيز الثقافة وحماية البيئة".

وتابع شولتس في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أنه من المنطقي ليس فقط قياس ازدهارنا باستخدام المؤشرات الاقتصادية، ولكن أيضا لتشمل العوامل غير المادية"، حيث يتم أخذ المؤشرات البيئية في الاعتبار، وقد تم الاتفاق على ذلك في اتفاق الائتلاف الذي ينفذه وزير الاقتصاد من حزب الخضر روبرت هابيك.

وتعليقا على تصريحات شولتس خرجت بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات من عينة أنه "على ما يبدو أن النظر إلى الاقتصاد الألماني المحتضر والناتج المحلي الإجمالي قد أصبح مؤلما للغاية".

المصدر: شبيغل