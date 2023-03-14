تقرير: إيران تنشر رادارات في سوريا تحسبا لهجوم إسرائيلي على مواقعها النووية

قال مسؤولون في وزارة الأمن الإسرائيلية إن إيران تعمل على نشر شبكة رادارات في سوريا للإنذار من هجوم إسرائيلي على المواقع النووية في إيران.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين سيتم وضع الرادارات في سوريا.

وذكروا أن طهران تعمل على تنصب بطاريات صواريخ أرض جو حتى تشكل ذراعا مكملا للجاهزية لهجوم إسرائيلي في ايران.

وذكر موقع "والا" نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين أن الإيرانيين تفهموا أن رؤيا قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني بشأن إقامة قاعدة عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية، لن تدخل حيز التنفيذ، وذلك بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي في إطار "المعركة بين الحروب".

وقالوا إن الإيرانيين حاولوا خلال العام الأخير تغيير الاستراتيجية عن طريق جهود من بينها جمع المعلومات بصورة مسبقة حول هجوم إسرائيلي والاستعداد له.

المصدر: وسائل إعلام عبرية