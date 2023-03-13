وزارة الدفاع الأوكرانية تستبدل قائد جماعة "الشمال"

عينت وزارة الدفاع الأوكرانية العميد دميتري كراسيلنيكوف قائدا لمجموعة "الشمال" بديلا عن اللواء فيكتور نيكليوك.

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جاء ذلك وفق ما نشرته الوزارة بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث قالت: "أصبح العميد دميتري كراسيلنيكوف قائدا ميدانيا محل اللواء فيكتور نيكليوك في هذا المنصب، والذي سيتعامل مع تدريب قيادة القوات البرية".

ويقع المقر الرئيسي لتجمع "الشمال" في تشيرنيغوف، الذي تم تشكيله على أساس الفيلق الثامن بالجيش، والذي يتضمن نطاق مسؤوليته مناطق جيتومير وكييف وبولتافا وسومي وتشيركاسك وتشيرنيغوف وكييف.

المصدر: نوفوستي