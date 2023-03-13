البطريرك كيريل يهنئ البابا فرنسيس بالذكرى العاشرة لتنصيبه

بعث راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، برسالة تهنئة إلى البابا فرنسيس، بمناسبة مرور عشر سنوات على تنصيبه راعيا للكنيسة الكاثوليكية.

وأشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، في رسالة التهنئة، إلى أهمية الحوار بين القادة الدينيين.

وجاء في التهنئة: "خلال الأوقات الصعبة التي نمر بها، يمكن للحوار بين القادة الدينيين أن يؤتي بثمار جيدة ويساهم في توحيد جهود أصحاب النوايا الحسنة من بين مخلوقات الرب من أجل شفاء الجروح (إرميا 30:17)".

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ونوه البطريرك كيريل، بأنه في ظل الظروف الصعبة الحالية يقدم البابا فرنسيس مساهمة كبيرة في الدعوة للإنجيل ويولي الاهتمام الكبير بتطوير التفاعل بين الأديان.

وفي الختام، تمنى البطريرك كيريل للحبر الأعظم، الصحة الجيدة وسلام الروح ومساعدة لا تكل من المسيح المخلص في العمل.

المصدر: تاس