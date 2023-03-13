محكمة كورية جنوبية ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق ناشط اقتحم قاعدة أمريكية في سيئول (صور)

رفضت محكمة كورية جنوبية، اليوم الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق ناشط طلابي، متهم باقتحام قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة يونغسان، وسط العاصمة سيئول الأسبوع الماضي، بناء على طلب الشرطة.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد قام الناشط في الاتحاد التقديم لطلاب الجامعات الكورية، باقتحام قاعدة عسكرية أمريكية بشكل مفاجئ، رفقة 17 عضوا آخر في الاتحاد، يوم الجمعة الماضي.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشبان اقتحموا القاعدة، احتجاجا على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ومن جانبها أفاد شرطة سيئول، بأن الشبان لم يبلغوا السلطات عن عزمهم تنظيم مسيرة احتجاجية، ونتيجة لذلك قامت طواقم الشرطة باحتجازهم.

وتقدمت شرطة منطقة يونغسان، أمس الأحد بطلب إلى المحكمة، بإصدار مذكرة توقيف بحق الناشط، بدعوى التعدي على ممتلكات الغير، وانتهاك قانون التجمع، عقب إطلاق سراح رفاقه الـ17، إلا أن المحكمة رفضت إصدار مذكرة التوقيف، بسبب انخفاض مخاطر الهروب وفرص إتلاف الأدلة.

المصدر: يونهاب