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"القمع والتطويق لا يفيدان أحدا".. رئيس وزراء الصين يدعو الولايات المتحدة للتعاون

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AP
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أكد رئيس الوزرء الصيني الجديد لي تشيانغ ضرورة التعاون بين بلاده والولايات المتحدة كونهما "اقتصادين متكاملين"، وانتقد ما وصفه بـ"القمع والتطويق".

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وقال لي في مؤتمر صحفي ببكين في ختام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني اليوم الاثنين: "الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويجب أن تتعاونان. عندما تعمل الصين والولايات المتحدة معا، هناك أمور كثيرة يمكننا تحقيقها"، مضيفا أن "التطويق والقمع لا يفيدان أحدا".

وأشار إلى أن موضوع قطع العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة "يتم تسخينه بين حين وآخر"، لكن ليس من الواضح من هو المستفيد من هذه الضجة في نهاية المطاف.

وحسب لي، فإن اقتصادي البلدين متكاملان، وبالتالي فإن تطوير كل منهما مفيد للجانب الآخر.

وشدد رئيس الحكومة الصينية على أن التوافق الذي توصل إليه كبار قادة الصين والولايات المتحدة خلال اجتماعهم في نوفمبر الماضي، "يجب أن يترجم إلى سياسات فعلية وأعمال ملموسة".

المصدر: وكالات

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