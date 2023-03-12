نتنياهو ينفي فسخ الإمارات صفقة دفاعية مع إسرائيل

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صحة الأنباء عن "فسخ الإمارات صفقة دفاعية مع إسرائيل نظرا لضعف سيطرته على حكومته".

وقال مكتب نتنياهو في بيان إن تلك الأنباء "غير صحيحة"، وأضاف أن العلاقات مع الإمارات "قوية ومستقرة والدليل هو الاستمرار باتفاقيات منها اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التطبيق".

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وكانت القناة 12 العبرية، كشفت مساء اليوم الأحد، أن الإمارات قررت تجميد صفقات كانت قد توصلت إلى اتفاقيات بشأنها مع إسرائيل.

وحسب القناة فإن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، هو من قرر وقف هذه الصفقات ومن أبرزها شراء منظومات دفاعية.

ووفقا للقناة، فإن بن زايد بعث برسالة للمسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد.

ونقلت عنه قوله "حتى نتأكد من أن رئيس الحكومة نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها لن نتمكن من القيام بأمور مشتركة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية