The Hill: قد يظهر في البيت الأبيض أعداء لزيلينسكي

كتب الصحفي إيل هانت في The Hill أن أي فوز لمرشح محسوب على التيار المحافظ المعتدل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، سيضع قضية الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا على المحك.

وفي مقالته في الصحيفة، نظر الكاتب إلى المنافسين المحتملين بين الجمهوريين إلى منصب الرئيس الأمريكي، كما قدم تقييما للتغييرات على مستوى السياسات الداخلية والخارجية التي ستحدث بحسب كل مرشح.

إقرأ المزيد

وقال: "المحافظون أصحاب العقيدة الراسخة، يدعمون مسار ترامب، لكنهم يطمحون لزعيم أكثر تحفظا، وربما حتى لرئيس مهذب. والزعيمة بينهم هي الممثلة الدائمة للولايات المتحدة والحاكمة السابقة لساوث كارولينا نيكي هايلي، وهي في حال وصلت إلى الدور نصف النهائي، فهل ستدافع عن مسألة الدعم غير المشروط لأوكرانيا؟"، يضيف هانت متسائلا.

وقال إن الحزب الجمهوري بقيادة هايلي سيلتزم بمبادئ القومية الاقتصادية والانعزالية، وكذلك محو كل نتائج الانتخابات 2020 التي أوصلت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

إلى ذلك، أشاد هانت بفرص فوز الجمهوري، وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو.

وأضاف: "كلاهما، جزء من مجموعة المحافظين الراديكاليين وأنصار ترامب.. كما سيكون من بين الجمهوريين أيضا معارضون مشهورون لترامب بين الناخبين، مثل حاكم نيو هامبشاير كريس سونونو".

المصدر: نوفوستي