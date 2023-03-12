حادث القطارات في اليونان يعطّل نقل أسلحة "الناتو" إلى أوروبا

قال ميخائيل كونستانتينوس، رئيس ميناء ألكساندروبولي اليوناني إن توقف حركة القطارات بعد الحادث الذي وقع مؤخرا، عطّل نقل أسلحة "الناتو" إلى شرق وشمال أوروبا من ميناء ألكساندروبولي.

في ليلة 28 فبراير، وقع حادث تصادم مباشر بين قطار شحن وآخر للركاب كانت على نفس المسار بالقرب من مدينة لاريسا.

نتيجة للحادث قتل 57 شخصا، وتوقف عمل خطوط السكك الحديدية، وتقوم السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لاستئناف النقل بالسكك الحديدية ابتداءا من نهاية مارس.

في أوائل مارس وصلت الى ميناء ألكسندروبوليس سفينة شحن أميركية محملة باسلحة ومعدات عسكرية تعود لحلف الناتو وسيتم نقلها إلى بلغاريا ورومانيا، حيث ستجري التدريبات العسكرية الرئيسية للحلف الأطلسي وهي "أتلانتيك ريسولف" و "ديفيندير يوروب" في المستقبل القريب.

ويستخدم الميناء لنقل المعدات العسكرية، إلى شمال أوروبا ودول حلف شمال الاطلسي، ومنطقة البلطيق.

ويفضل الأميركيون ميناء ألكسندروبوليس لأن من السهل الوصول منه إلى أي جزء من أوروبا، لأن المدينة مزودة بشبكة سكك حديد وسيارات نقل مناسبة بالإضافة للميناء.

المصدر: ريا نوفوستي