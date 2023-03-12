سيناتور روسي: جورجيا ستخسر الكثير إن التحقت بالعقوبات ضد روسيا

أعرب النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، عن ثقته في أن جورجيا ستخسر الكثير إن قررت الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

وأشار جباروف إلى أن الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، ستحاول الضغط على الحكومة للانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا.

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وأضاف: "وماذا ستجني تبليسي من هذا؟ لا شيء سوى الضرر الحقيقي لجورجيا".

وحذر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان الرئيسة الجورجية من تورط بلادها في التهرب من العقوبات ضد روسيا، أو جعلها وسيطا للالتفاف عليها.

المصدر: نوفوستي