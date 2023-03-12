مسؤول تعليمي تركي سابق: أردوغان لا يحمل شهادة جامعية

صرح الرئيس السابق لمؤسسة التعليم العالي في تركيا، يوسف ضياء أوزجان، بأن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يمكن أن يكون مرشحا للرئاسة لأنه لا يحمل شهادة جامعية.

وكرر أوزجان عبر "تويتر" الادعاء المثار منذ سنوات، حيث قال: "رجب طيب أردوغان لا يمكنه المشاركة في انتخابات للمرة الثالثة، لأن هذا أولا غير دستوري، وثانيا لأن ليس لديه شهادة جامعية".

وأضاف: "إذا حاول أردوغان المشاركة بطرق ملتوية فسيكون سبب أكبر فضيحة انتخابية في التاريخ".

وأكد أوزجان أنه لم يستطع الوصول إلى نتيجة في البحث الذي أجراه على الشهادة الجامعية لأردوغان، مضيفا: "عندما تصطدم بالحجارة ولا تستطيع الوصول إلى نتيجة، لا يوجد عادة ما يقال".

يذكر أن "حزب التحرير الشعبي" اليساري تقدم إلى جامعة مرمرة، مستفسرا عن الشهادة الجامعية للرئيس لكن تم رفض الطلب، ومن ثم توجه الحزب إلى القضاء.

ومن جهتها، رفضت محكمة أنقرة الإدارية الرابعة عشرة منح الحزب حق الاطلاع على الشهادة، وقالت إنها معلومات شخصية ولا يمكن إفشاؤها إلا بموافقة صاحبها.

المصدر: "زمان"