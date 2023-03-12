مفوّض الشرطة الإسرائيلية: أخطأت في إقالة قائد لواء شرطة تل أبيب

اعترف مفوض الشرطة الإسرائيلية، اللواء يعقوب شبتاي، بأنه أخطأ في قرار إقالة رئيس شرطة منطقة تل أبيب، وأكد أنه لن يستسلم للضغوط السياسية.

وقال إن الجولة الواسعة من التعيينات تم التخطيط للتحضير لها في وقت قصير، مؤكدا أن رئيس شرطة منطقة تل أبيب عامي أشاد، ضابط محترف ومنظم وذو خبرة.

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وأضاف اللواء يعقوب شبتاي: "كنت مخطئا في تقديري، كنت مخطئا في التوقيت والطريقة التي أعلن فيها عن إقالة قائد لواء تل أبيب.. ولا أستخف بذلك".

وتابع قائلا: "أقبل وأحترم قرار المستشارة القضائية للحكومة فيما يتعلق بتجميد القرار، ويجب أن يكون واضحا أنه ليس لدي أدنى شك في أنني وقائد لواء تل أبيب عامي أشاد سوف نستمر في التصرف في بطريقة فخمة ومهنية كما فعلنا حتى اليوم".

وشدد المفوض يعقوب شبتاي على أنه لن يستسلم للضغوط السياسية.

وأعلن شبتاي الليلة الماضية أنه سيجمد قرار إقالة أشاد، وحاول التنصل من التعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وجاءت قرار شبتاي عقب إعلان المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهاريف ميارا، أنها أصدرت تعليماتها للسلطات المعنية بتجميد أي قرار أو إجراء بخصوص قائد لواء شرطة تل أبيب عامي أشاد، حتى الانتهاء بشكل منظم من التحقيق القانوني المطلوب، مشيرة إلى أنه هناك قلق شديد بشأن قانونية القرار.

/ Twitter

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي