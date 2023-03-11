منظمة حقوقية تتهم قوات بوركينا فاسو بإعدام 21 مدنيا وتعذيب عدد من النساء

اتهمت منظمة حقوقية غير حكومية قوات بوركينا فاسو وفرق المتطوعين الموالية للجيش "بقتل ما لا يقل عن 21 مدنيا وتعذيب عدد من النساء شمال البلاد" مؤخرا.

وقالت مجموعة "مناهضة الإفلات من العقاب، ووصم المجتمعات" المحلية، في بيانها إنها تبلّغت "بحالات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء لمدنيين... ويشتبه في أن مرتكبي هذه المذبحة عناصر من قوات الدفاع والأمن وعناصر من المتطوعين للدفاع عن الوطن".

وأضافت المنظمة أن "الحصيلة تبلغ عشرين قتيلا بينهم امرأة وثلاثة أطفال. كما أصيبت سبع نساء وفقد ثلاثة أشخاص"، مؤكدة السبت أنه تم العثور على جثة جديدة لرجل.

وبحسب المنظمة، وقعت الأحداث الأربعاء "حوالى الساعة التاسعة صباحا في قرية تويسين فولبي" في وسط شمال البلاد.

وأشارت المنظمة إلى أن "أكثر من 100 عنصر من قوات الدفاع والأمن والمتطوعين للدفاع عن الوطن، يرتدون زيا عسكريا، وكلهم مقنّعون ومسلحون... هاجموا القرية على متن عدة شاحنات صغيرة ودراجات نارية" قبل "إطلاق النار".

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المتحدث باسم الحكومة لم على طلبها بتقديم تعليق على الاتهام.

ونقلت الوكالة عن شاهد على الهجوم: "هؤلاء هم جنودنا والمتطوعون للدفاع عن الوطن (...) كانوا يرتدون زيا عسكريا ويحملون علم بوركينا فاسو"، لافتا إلى أنه أحصى "21 جثة".

وقالت المنظمة غير الحكومية إن "جميع الضحايا، باستثناء رجلين، ينتمون إلى إتنية الفولاني".

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والفولاني أقلية في بوركينا فاسو ينتمي بعض أعضائها إلى جماعات جهادية تشن هجمات في البلاد.

وأضافت المنظمة في بيانها أن "نساء تعرضن للتعذيب" حتى "يخبرن أين يختبئ الإرهابيون".

وبحسب أحد سكان المنطقة، فإن جزءا من سكان القرية المستهدفة "يشتبه في تعاونهم مع مجموعات إرهابية مسلحة".

وطالبت المنظمة "بفتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في هذه الجرائم".

اتهمت نفس المنظمة الجيش مطلع فبراير الماضي بقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا في شرق البلاد، كما دعت إلى فتح تحقيق واستجابت السلطات لدعوتها.

المصدر: "أ ف ب"