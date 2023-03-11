تظاهرة في جزيرة كريت طلبا لطرد جنود الناتو والمارينز الأمريكي من اليونان والبحر المتوسط

خرجت مظاهرة في مدينة خانيا بجزيرة كريت اليونانية احتجاجا على وصول حاملة الطائرات الأمريكية "جورج دبليو بوش"، ورفضا لسلوك العسكريين الأمريكيين غير اللائق.

ونظمت لجنة السلام في خانيا احتجاجا بالقرب من قاعة المدينة للتنديد بـ"سلوك قطاع الطرق غير المقبول للبحارة الأمريكيين وبحارة حلف "الناتو"" من طاقم حاملة الطائرات المذكورة.

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وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها ""الناتو"، اخرج من البحر المتوسط"، و"اغلاق القاعدة في المحكمة"، و"لا مشاركة في خطط الولايات المتحدة و"الناتو"".

وطالب رئيس لجنة السلام، مانوليس بابادومانولاكيس، السلطات البلدية باتخاذ إجراءات للرد على تصرفات الجنود الأمريكيين السكارى.

وأشار إلى أنه بعد رسوحاملة الطائرات الأمريكية بيوم واحد فقط تم تسجيل حوادث مختلفة في المدينة بسبب تصرفات العسكريين الأمريكيين.

وقال "شعب خانيا... سيثبت مرة أخرى أن الأمريكيين غير مرحب بهم في بلدنا. شعب خانيا يريد أن يكون ميناء سودا ميناء للأمم وليس قاعدة للإمبرياليين".

المصدر: نوفوستي