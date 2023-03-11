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بريغوجين: القوات الروسية تبعد 1.2 كم عن مركز أرتيوموفسك

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بريغوجين: القوات الروسية تبعد 1.2 كم عن مركز أرتيوموفسك
Legion-Media
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أكد مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن القوات الروسية تبعد مسافة 1.2 كم عن مركز مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

ونشرت الخدمة الصحفية لـ"فاغنر" فيديو لبريغوجين قال فيه: "المباني المكونة من خمسة طوابق حيث يتصاعد الدخان تقع قرب مبنى إدارة المدينة".

وصور بريغوجين الفيديو من موقع القوات الروسية في أرتيموفسك.

كما أظهر الفيديو المناطق التي كانت القوات الأوكرانية تتحصن فيها وتسيطر منها على الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية ستحاول شن هجوم مضاد من شمال المدينة ومن المهم تأمين حماية الجناح الأيمن والأيسر لقواتنا.

المصدر: تاس

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