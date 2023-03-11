حزب إسلامي كردي يعلن دعمه لأردوغان في الانتخابات

أعلن زعيم حزب "الهدى بار" الإسلامي الكردي زكريا يابيش أوغلو، عدم خوض الانتخابات العامة في تركيا، وأنه وسيدعم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الانتخابات.

ونقلت شبكة CNN التركية عن رئيس الحزب قوله: "خلال المشاورات التي أجريناها في اجتماع المجلس، قررنا دعم رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023 وعدم تسمية مرشحنا".

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وتعتزم عدة أحزاب قومية يمينية تركية، الإعلان عن تحالف سياسي انتخابي جديد، اليوم السبت، وإعلان مرشح لانتخابات الرئاسة باسم هذا التحالف.

ويقود هذا الحراك "حزب النصر" التركي، الذي يتزعمه القومي اليميني أوميت أوزداغ المعروف بعدائه الكبير للعرب بشكل عام، ورفضه المطلق للوجود السوري خاصة، والعربي عامة، على الأراضي التركية.

ويسمى التحالف الجديد بـ"تحالف آتا"، وكلمة "آتا" مأخوذة من كلمة آتاتورك، وهو اللقب الذي يطلق على الزعيم التركي مصطفى كمال أتاتورك، والذي يعني أبو الأتراك.

المصدر: نوفوستي