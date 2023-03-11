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سماع دوي 3 انفجارات في منطقة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية

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سماع دوي 3 انفجارات في منطقة زابوروجيه الخاضعة للسيطرة الأوكرانية
AFP
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أفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه الروسية، فلاديمير روغوف، بسماع دوي انفجارات، في منطقة زابوروجيه الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية.

وأوضح روغوف، عبر "تلغرام"، أن الانفجارات وقعت الساعة 16:22 "بتوقيت موسكو"، وأن سكان المنطقة، أبلغوا عن وقوع 3 انفجارات على الأقل حتى اللحظة.

وأشار روغوف، إلى أن الإنذار الجوي، لم يعمل إلا بعد وقوع الانفجارات.

وسجل أمس الجمعة الـ 10 كن مارس، وقوع ما لا يقل عن 7 انفجارات في محيط محطة زابوروجية الكهروذرية.

 

المصدر: RT

 

 

 

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