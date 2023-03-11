بعد زلزال تركيا.. سلطات كازاخستان توعز بإجراء "تدقيق زلزالي" في أكبر مدينة بالبلاد

وجه رئيس وزراء كازاخستان عليخان إسماعيلوف خلال رحلة عمل إلى مدينة ألما آتا، بفحص مستوى مقاومة المباني للزلازل هناك وتعزيز تدابير الرقابة في البناء، حسب بيان للخدمة الصحفية للحكومة.

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وألما آتا أكبر مدينة في الجمهورية ويبلغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة، تقع في جنوب شرق البلاد في منطقة معرضة للزلازل.

وقال البيان إن "رئيس الوزراء أولى اهتماما خاصا لقضايا السلامة من الزلازل، مشيرا إلى أن المأساة التي وقعت في تركيا وسوريا، يجب أن تكون درسا كبيرا للجمهورية، وخاصة بالنسبة لألما آتا".

وأضاف إسماعيلوف: "من الضروري الاستفادة من الخبرة العالمية في هذا المجال، ليس فقط في ألما آتا، لكن أيضا في جميع المناطق الأخرى المعرضة للزلازل في الجمهورية، وعلى مؤسسات الدولة المعنية النظر بسرعة في مسألة تشديد التشريعات المتعلقة بمتطلبات التصميم والبناء والمراقبة".

المصدر: "نوفوستي"