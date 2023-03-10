تنديدات بريطانية بخطّة سوناك لإنهاء أزمة أوكرانيا

ندد قراء صحيفة "ديلي ميل" بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حول ضرورة استمرار الغرب في تزويد كييف بالأسلحة لتعزيز موقفها في المفاوضات مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أنه قبل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، قال سوناك إن "الصراع في أوكرانيا سينتهي وراء طاولة المفاوضات، لكن يجب أن توضع كييف في أفضل موقع قبل التفاوض ويجب أن تكون الأولوية لتزويد فلاديمير زيلينسكي بالموارد والتدريب والدعم".

وأشارت الصحيفة لأحد المستخدمين في التعليقات بقوله: "لا أتفق معه، التأخير في المفاوضات يعني المزيد من القتلى والدمار".

وقال مستخدم آخر: "ماذا يعني ذلك، نحن مع المفاوضات، ولكن في نفس الوقت نقوم بضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، كيف يكون ذلك ممكنا؟، لقد استمر هذا الأمر لفترة طويلة، حتى الأوكرانيون متعبون".

وأضاف ثالث: "كما هو الحال في أفغانستان، لن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا في اللحظة التي يقول فيها البيت الأبيض أن هذا يكفي".

وأوضحت الصحيفة أن تصريح رئيس الوزراء البريطاني أظهر بوضوح الفرق بين الطريقة التي يرى بها هو وسلفه بوريس جونسون نهاية الصراع في أوكرانيا.

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المصدر: نوفوستي