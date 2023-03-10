تركيا ترحب بالتطبيع بين السعودية وإيران

رحبت تركيا باتفاق السعودية وإيران على تطبيع العلاقات، واعتبرت أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة.

وهنأت الخارجية التركية في بيان طهران، وأنقرة، "على الخطوة المهمة" التي اتخذها البلدان "بما ينسجم مع مسارات الليونة والتطبيع التي تسود منطقة الشرق الأوسط منذ فترة".

وأعربت أنقرة عن ثقتها بأن ذلك "التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها".

وكانت كل من السعودية وإيران والصين أعلنت في بيان مشترك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

المصدر: RT