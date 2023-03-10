"بوليتيكو": إخلاء مبنى تابع للبيت الأبيض في واشنطن لأسباب مجهولة

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بأن المبنى الإداري المجاور للبيت الأبيض في واشنطن قد تم إخلاؤه.

وكتب مراسل الصحيفة على "تويتر" نقلا عن مسؤول في ابيت الأبيض: "يجري حاليا العمل لإخلاء المكتب التنفيذي التابع للبيت الأبيض في مبنى أيزنهاور وإغلاقه من الخارج".

وأوضح أن مستوى التهديد لم يتم تحديده بعد، كما لم يتم الإعلان عن سبب الإخلاء.

وتظهر اللقطات المنتشرة على الشبكات الاجتماعية أن الشرطة ورجال الإطفاء يحيطون بالمبنى.

المصدر: ريا نوفوستي