تقرير: ديسانتيس يؤكد ترشحه للسباق الرئاسي الأمريكي

أبلغ حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، دائرة مقربة منه أنه سيعلن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في وقت لاحق من هذا العام.

وفي حين أن ديسانتيس (44 عاما)، لم يقل علنا أنه سيدخل السباق الرئاسي 2024، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه في المحادثات الخاصة الأخيرة مع الحلفاء، وصف الحاكم ترشحه للرئاسة بأنه أمر مؤكد.

إلا أنه من غير المتوقع أن يعلن ديسانتيس الذي أعيد انتخابه حاكما بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي، ترشحه إلا بعد انتهاء الجلسة التشريعية لولاية فلوريدا في مايو.

ووفقا للصحيفة، فإن الاستعدادات لخوضه الانتخابات الرئاسية المتوقعة قد قطعت شوطا طويلا. من المتوقع أن تكون اللجنة السياسية المستقلة للإنفاق المؤيدة لديسانتيس، التي أطلقها المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كين كوتشينيلي، بمثابة وسيلة إنفاق خارجية معتمدة لحملة ديسانتيس لعام 2024.

وتعد لجنة Never BACK DOWN PAC التابعة لكوتشينيلي واحدة من أربع لجان للعمل السياسي تسعى إلى دعم دخول ديسانتيس السباق الرئاسي لعام 2024.

المصدر: "نيويورك بوست"