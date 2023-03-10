صحفي أوكراني: أوكرانيا استخدمت ولأول مرة قنبلة JDAM-ER الأمريكية "الذكية"

أفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن قوات كييف قامت لأول مرة برمي من طائرة قنبلة جوية مزودة بمجمع JDAM-ER (ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى).

على سبيل المثال، تحدث عن ذلك الصحفي الأوكراني أندريه كابلينكو على صفحته الرسمية في تيلغرام، لكنه شدد على ضرورة التحقق من صحة المعلومات المذكورة.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية، تلقت هذه القنابل "الذكية" في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الدورية.

في وقت سابق، أعلن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الجنرال جيمس هيكر أن لدى أوكرانيا مخزونا "صغير نسبيا" من قنابل JDAM الذكية التي يمكن أن تصيب أهدافا على بعد 72 كيلومترا.

ويشار إلى أن ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) هي حزمة منخفضة التكلفة بنتها شركة بوينغ، وتتكون هذه الحزمة من عدة أجهزة توجيه، تثبت على القنابل غير الموجهة أو "القنابل الغبية"، وتحولها إلى ذخائر موجهة "ذكية" تعمل في جميع الأحوال الجوية.

المصدر: voennoedelo.co