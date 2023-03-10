صحيفة يابانية: خبراء صينيون توقعوا انتهاء القتال في أوكرانيا صيف 2023

نقلت صحيفة Nikkei Asia عن مصدر مقرب من الحكومة الصينية أنه تم وضع خطة السلام الصينية حول أوكرانيا بالاعتماد على توقعات خبراء عسكريين صينيين بأن القتال سينتهي هناك في الصيف المقبل.

وذكرت هذه الصحيفة اليابانية، أن الخارجية الصينية نشرت في فبراير الماضي خطة لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية تتضمن 12 بندا. ومن بين النقاط الرئيسية في الوثيقة الصينية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن الصين، دعت في السابق إلى وقف إطلاق النار، لكنها "لم ترغب في اتخاذ أية إجراءات ملموسة ومحددة".

وحسب الصحيفة، يكمن سبب "التغيير المفاجئ في موقف الصين" في تقرير نشرته قبل شهرين أكاديمية العلوم العسكرية الصينية (AMS) التابعة للجيش الصيني.

وقالت الصحيفة في مقالتها: "وفقا لمصادر مقربة من الحكومة الصينية، في ديسمبر، أكملت AMS محاكاة للنزاع الدائر في أوكرانيا، تبين في ختامها أن النزاع في أوكرانيا، سينتهي في صيف عام 2023". ويؤكد التقرير الصيني خلال ذلك، أن الغلبة ستكون في تلك اللحظة إلى جانب روسيا.

ويشدد التقرير الصيني، على أن الاقتصادين الروسي والأوكراني سيكونان "مرهقين للغاية" بحيث يتعذر استمرار القتال لاحقا. ووفقا للصحيفة، قامت القيادة الصينية بإعداد خطتها للسلام، "بعد الاستماع إلى توقعات AMS".

المصدر: نوفوستي