 
مباشر

الأمن الأوكراني يحقق في سرقة أسلحة وذخيرة لدى القوات الأوكرانية في خاركوف

أخبار العالم

الأمن الأوكراني يحقق في سرقة أسلحة وذخيرة لدى القوات الأوكرانية في خاركوف
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwck

وصلت مجموعة من المخابرات والنيابة العامة الأوكرانية إلى مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، للتحقيق في سرقة أسلحة وذخائر من وحدات الجيش المنتشرة هناك.

أعلن ذلك أندريه ماروتشكو، وهو مقدم متقاعد خدم سابقا في قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، وأضاف: "تمت ملاحظة وصول مجموعة تحقيق من الهيئات الأمنية الأوكرانية المختصة إلى المركز السكني  كوبيانسك. وتحقق اللجنة التي تضم عناصر من المخابرات والنيابة العامة، في سرقة أسلحة وذخائر في وحدات تعمل في الجبهة".

إقرأ المزيد
بالأرقام.. مدفيديف يكشف حجم خسائر
بالأرقام.. مدفيديف يكشف حجم خسائر "المريض الأوكراني"

ووفقا له، اكتشفت اللجنة أن بعض الضباط المسؤولين عن التسليح بالجيش الأوكراني قاموا وعلى مدى فترة طويلة بسرقة الأسلحة والذخيرة مع تسجيلها في الوثائق الرسمية كمفقودة في ساحات القتال، ومن ثم بيعها لاحقا لبعض الأجانب الذين، تحت ستار متطوعين، زاروا منطقة القتال.

وقال ماروتشكو: "وبات معروفا كذلك، أن السرقات والبيع غير المشروع تشمل ليس فقط  الأسلحة النارية الصغيرة بل ومنظومات سلاح كبيرة ومعقدة مثل وسائط الدفاع الجوي  المحمولة (صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف)، بالإضافة إلى قاذفات القنابل اليدوية التي وردتها بعض دول الناتو للجيش الأوكراني".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى