 
مباشر

إيران تكشف عن صفقة لشراء مقاتلات "سو-35" روسية

أخبار العالم

إيران تكشف عن صفقة لشراء مقاتلات
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwah

كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أبرمت صفقة مع روسيا لتزويد طهران بمقاتلات "سو-35"، مشيرة إلى سرية المعلومات حول عدد الطائرات، وموعد تسليمها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن البعثة الإيرانية أنه "بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، طلبت إيران من مجموعة من الدول بيعها طائرات مقاتلة وأعلنت روسيا استعدادها لذلك".

وأضافت البعثة أن "طائرات "سو-35" تلبي مطالب إيران وبعد انتهاء القيود على طهران بقرار الأمم المتحدة رقم 2231 في أكتوبر 2020، أبرمت طهران صفقة هذه الطائرات مع روسيا".

وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.

وأشار السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، إلى أن موسكو وطهران "تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية ستكون ذات أهمية استراتيجية وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي".

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى