إيران تكشف عن صفقة لشراء مقاتلات "سو-35" روسية

كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران أبرمت صفقة مع روسيا لتزويد طهران بمقاتلات "سو-35"، مشيرة إلى سرية المعلومات حول عدد الطائرات، وموعد تسليمها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن البعثة الإيرانية أنه "بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، طلبت إيران من مجموعة من الدول بيعها طائرات مقاتلة وأعلنت روسيا استعدادها لذلك".

وأضافت البعثة أن "طائرات "سو-35" تلبي مطالب إيران وبعد انتهاء القيود على طهران بقرار الأمم المتحدة رقم 2231 في أكتوبر 2020، أبرمت طهران صفقة هذه الطائرات مع روسيا".

وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.

وأشار السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، إلى أن موسكو وطهران "تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية ستكون ذات أهمية استراتيجية وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي".

المصدر: "سبوتنيك"