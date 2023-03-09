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مجلس الأمن القومي الأوكراني يعترف بأن جنود كييف يقتلون دفاعا عن "الناتو"

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مجلس الأمن القومي الأوكراني يعترف بأن جنود كييف يقتلون دفاعا عن
AP
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اعترف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، بأن جنود قوات كييف يقتلون دفاعا عن دول "الناتو"، مطالبا الحلف بسماع صوت أوكرانيا وإدراك هذه الحقيقة.

وقال دانيلوف إن أوكرانيا بحاجة لإظهار ذلك للغرب ليعرف أن الأوكرانيين "يدافعون عن دول "الناتو"، بما فيها دول البلطيق وبولندا وليس عن أنفسهم". 

وأضاف: "نحن اليوم نقاتل من أجلهم، ونضحي بحياتنا، ويجب أن يقال هذا لهم بصوت عال". 

وذكر دانيلوف أن "المزيد والمزيد من الأوكرانيين يؤيدون بدء المفاوضات لتحقيق السلام مع روسيا".

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المصدر: RT

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