أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ارتياح بلاده للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا.

وقال عبد اللهيان: "مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة".

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وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ترحب بالاجتماعات الرباعية أو الصيغة الرباعية موسكو طهران دمشق وأنقرة بهدف الوصول إلى تعاون متزايد والخروج من الأزمات".

ومن جهته أكد المقداد أن "التنسيق بين طهران ودمشق على أعلى المستويات ولا نجد أنفسنا في موقفين غير متطابقين أبدا".

وتابع: " الدور الذي قامت به إيران في كل تطورات الأزمة السورية كان مهما، ورحبنا منذ البداية بانضمام طهران إلى المباحثات الرباعية حاليا وفي المستقبل".

المصدر: RT