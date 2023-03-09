 
مباشر

عبد اللهيان: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا

أخبار العالم

عبد اللهيان: مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uwa2

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ارتياح بلاده للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا.

وقال عبد اللهيان: "مرتاحون للتطور الإيجابي في المواقف الإقليمية والدولية تجاه سوريا واستعادة دورها المهم في المنطقة".

إقرأ المزيد
الأسد يرحب بمشاركة طهران في اجتماعات
الأسد يرحب بمشاركة طهران في اجتماعات "تطبيع" العلاقات بين دمشق وأنقرة

وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ترحب بالاجتماعات الرباعية أو الصيغة الرباعية موسكو طهران دمشق وأنقرة بهدف الوصول إلى تعاون متزايد والخروج من الأزمات".

ومن جهته أكد المقداد أن "التنسيق بين طهران ودمشق على أعلى المستويات ولا نجد أنفسنا في موقفين غير متطابقين أبدا".

وتابع: " الدور الذي قامت به إيران في كل تطورات الأزمة السورية كان مهما، ورحبنا منذ البداية بانضمام طهران إلى المباحثات الرباعية حاليا وفي المستقبل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف مع بن فرحان: نشكر السعودية على موقفها المتوازن من الأزمة الأوكرانية وجهودها في مبادلة الأسرى