نتنياهو: عملية تل أبيب صعبة وخطيرة (صور + فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معلقا على عملية تل أبيب، إنها عملية إرهابية صعبة وخطيرة.

وذكرت مراسلة RT أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقى تحديثا أمنيا في أعقاب الهجوم في تل أبيب.

جدير بالذكر أن نتنياهو متواجد في إيطاليا، وكان يحضر فعالية في كنيس يهودي بالعاصمة روما.

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من جهته، قال يائير لابيد: "مساء صعب في تل أبيب، هجوم في قلب منطقة ترفيهية.. يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع 3 إصابات في عملية إطلاق نار بشارع ديزينغوف وسط تل أبيب، مشيرة إلى أن المصابين حالتهم حرجة.

وذكرت مراسلة RT أن المنفذ وصل إلى مطعم في شارع ديزينغوف في وسط تل أبيب وأطلق النار، مؤكدة أن عنصرا من الشرطة حيد المنفذ.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى وسط تل أبيب بما في ذلك قوات خاصة.

المصدر: وسائل إعلام عبرية