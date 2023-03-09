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مركز الرصد الأورومتوسطي يسجل زلزالا بقوة 5 درجات وسط إيطاليا

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مركز الرصد الأورومتوسطي يسجل زلزالا بقوة 5 درجات وسط إيطاليا
Globallookpress
مقاطعة بيروجيا - إيطاليا
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أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي تسجيل زلزال بلغت شدته 5 درجات وسط إيطاليا اليوم الخميس.

وذكر المركز في موقعه على الإنترنت إن الزلزال وقع على عمق 2 كيلومتر، في حين يقع مركزه على مسافة 27 كيلومترا شمال غربي بيروجيا بإيطاليا.

يشار إلى أن مدينة بيروجيا تقع في وسط إيطاليا، وهي عاصمة إقليم أومبريا، ويمر فيها نهر التيفيري، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 164 ألفا وتبعد 170 كيلومترا شمالي روما.

المصدر: رويترز

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