"حبيبتي" تنقل أكثر من طن من المخدرات تحت علم بلجيكا

قالت الشرطة الإسبانية إنها ضبطت مركبين شراعيين يحملان أكثر من 1.1 طن من مادة الكوكايين المخدرة.

وذكرت الشرطة أن ضباط الجمارك أوقفوا مركبا شراعيا اسمه My Love يبحر تحت العلم البلجيكي كجزء من عملية تفتيش روتينية.

وقد لاحظ الوكلاء طرودا تستخدم عادة لنقل الكوكايين "على مرأى من الجميع"، فقاموا باستحصال إذن من السلطات البلجيكية لتفتيش المركب، وعثر عندها على الكوكايين.

وفي الوقت نفسه، أوقف مركب شراعي آخر اسمه Fulmar، وعثر أيضا فيه على المخدرات.

وقالت الشرطة إن طريق "المخدرات الأطلسي"، الذي يمر قبالة سواحل جزر الكناري، هو وسيلة شائعة لنقل الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وما وراءها.

المصدر: وكالات