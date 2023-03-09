الصادرات التركية إلى السعودية تزيد 30 ضعفا خلال شهرين

تضاعفت الصادرات التركية إلى السعودية 30 مرة خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن عائدات الصادرات التركية إلى السعودية، بلغت 367 مليونا و363 ألف دولار، خلال الفترة بين يناير وفبراير 2023.

وحلت السعودية في المركز الـ 22 ضمن قائمة البلدان الأكثر استيرادا من تركيا.

وفيما يخص المنتجات التركية الأكثر تصديرا للسعودية، حل قطاع السجاد في المركز الأول، حيث بلغ إجمالي عائدات تصديره إلى المملكة 40 مليونا و691 ألف دولار.







المصدر: الأناضول