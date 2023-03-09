وسائل الإعلام تتحدث عن دوي انفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا عقب هجمات صاروخية مكثفة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات وما رافق ذلك من حوادث انقطاع للكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد فجر اليوم الخميس.

وأفادت قناة TSN الأوكرانية بأن عدة انفجارات قوية وقعت في العاصمة كييف صباح الخميس، فيما أشارت تقارير إلى تصاعد الدخان بعد الانفجارات في المدينة.

كما أعلنت سلطات مقاطعة كييف عن تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.

وتحدثت TSN عن انقطاع التيار الكهربائي في كييف ومقاطعتها، مرجحة أن تكون الطاقة قد فصلت بشكل وقائي.

وأكد عمدة كييف فيتالي كليتشكو وقوع انفجارات في المدينة، فيما ذكرت قنوات محلية في "تلغرام" أن الضربات نفذت بصواريخ مجنحة، وحسب مراسل صحيفة "تايمز" فإن أحد المواقع المستهدفة هي محطة الطاقة الحرارية في منطقة غولوسيفسكي بكييف.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارات وقعت في مقاطعات فينيتسا (وسط) وسومي (شمال) وإيفانو فرانكيفسك وترنوبل (غرب)، وذلك بعد تقارير عن انفجارات في دنيبر (دنيبروبيتروفسك سابقا) ولوتسك وروفنو ولفوف (غرب) وخاركوف (شمال شرق).

وأكد حاكم مقاطعة خاركوف تسجيل حوالي 15 انفجارا في المنطقة.

وأبلغت السلطات في مقاطعتي أوديسا وخاركوف عن مشاكل في الإمداد بالطاقة "نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية".

كما تحدث حاكم مقاطعة تشيركاسي (وسط) عن انقطاع التيار الكهربائي هناك أيضا.

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وتأخر عدد من القطارات لأكثر من ساعة بسبب انقطاع الكهرباء في أجزاء معينة من سكك الحديد الأوكرانية.

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وكانت القوات الروسية بدأت باستهداف مواقع البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية