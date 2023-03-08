الخارجية الروسية: لم نتلق ردا من سوريا وإيران بشأن الاجتماع الرباعي في موسكو

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأنه حتى الآن لم يتلق ردا من سوريا وإيران، بشأن عقد روسيا وتركيا اجتماعا رباعي الأطراف في موسكو الأسبوع المقبل.

وقال بوغدانوف: "لم نتلق تأكيدا بعد من الجميع. لقد دعوناهم بالفعل. واتفقنا مع زملائنا الأتراك، لكننا ننتظر إجابات من السوريين والإيرانيين، بقدر ما يناسبهم".

وفي وقت سابق، أعلن بوغدانوف، أنه يجري العمل على ترتيب متكتم وهادئ لاجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.

وقال بوغدانوف: " نحن نعمل على ذلك أستطيع أن أخبركم أننا اتفقنا على عدم الكشف عن التفاصيل حتى يحين الوقت، ليس كل شيء بهذه البساطة، يجب أن نعمل بتكتم وفق مبادئ الدبلوماسية الهادئة".

وفي ديسمبر، استضافت روسيا أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي والسوري منذ 11 عاما. في عام 2011، حين اندلعت الأزمة السورية.

المصدر: تاس