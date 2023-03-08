تقرير استخباراتي أمريكي: ستظل روسيا "تحديا هائلا وعصية على التنبؤ" لعشر سنين

كشفت تقرير مجمع الاستخبارات الأمريكية حول "التهديدات العالمية" للولايات المتحدة، بأن موسكو ستظل تمثل تحديا كبيرا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لواشنطن، على مدى العشر سنوات القادمة.

وتم الإعلان عن التقرير يوم الأربعاء فيما يتعلق بجلسات الاستماع في اللجنة الخاصة للاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يتحدث قادة أجهزة المخابرات الوطنية علنا ثم خلف الأبواب المغلقة.

وقالت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، في بيان: "ستظل موسكو تشكل تحديا هائلا وأقل قابلية للتنبؤ للولايات المتحدة في المجالات الرئيسية على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنها ستواجه مع ذلك مجموعة من العوامل المقيدة".

وبحسب التقرير فإن روسيا لا تسعى إلى صراع مسلح مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وفي الوقت نفسه، تحذر المخابرات الأمريكية من خطر مثل هذا التصادم.

ويقول معدو التقرير: "ربما لا تريد روسيا صراعا عسكريا مباشرا مع القوات الأمريكية وقوات الناتو. ومع هذا، هناك تهديد بحدوث ذلك".

المصدر: تاس